Familie blijft zoeken naar vermiste Joop (60): 'Stilzitten kan ik nu niet'

Ook al is de zon inmiddels onder, de familie van de vermiste Joop van der Donk (60) uit Eindhoven blijft zondag naar hem zoeken. Joop ging woensdag weg van huis en is sindsdien niet meer gezien. "We maken ons vreselijk zorgen", zegt zoon Bram.

In stadsdeel Tongelre en bij de Karpendonkse Plas werd zondag met man en macht naar Joop gezocht. De familie kreeg daarbij hulp van de speurhonden van Signi uit De Rips, van een drone-team en van de politie.

"Af en toe leken de honden een spoor te vinden, maar tot nu toe niets concreets", verzucht Bram. "We zijn nog naar de camping in Eersel gereden waar we 28 jaar een staplaats hebben gehad, maar daar was hij ook niet."

Bram staat er gelukkig niet alleen voor. "We zijn met ruim veertig mensen aan het zoeken. Allemaal familieleden en vrienden. Dat houdt ons echt overeind."

Strijdbaar blijven

"Het is inmiddels donker, maar dat geeft niet", zegt Bram. "Stilzitten kan ik nu niet. We maken ons vreselijk zorgen. We vrezen het ergste, maar je moet strijdbaar blijven. Zolang er geen nieuws is, blijf ik hoop houden."

Joop is depressief en heeft medicijnen nodig. "Hij is nog nooit vermist geweest. Ja, een keer een paar uur. Maar nooit dit. Ik hoop maar dat hij zich ergens schuilhoudt, maar die kans lijkt steeds kleiner."

Vader Joop is een 60-jarige man met kort grijs haar. Hij heeft blauwe ogen en is 1 meter 87 lang. Hij heeft geen legitimatie of telefoon bij zich. Bram hoopt dat mensen die meer weten over Joop of zijn situatie zich melden bij de politie.