Kapucijnenbroeder uit Tilburg begint opnieuw in klooster in Velp

Eigenlijk was er nauwelijks meer bestaansrecht voor ze in Nederland, de Kapucijnenbroeders. Vorig jaar vertrokken ze na bijna anderhalve eeuw uit Tilburg. Maar één broeder, Christophorus Goedereis, regelde versterking uit het buitenland. Hij is neergestreken in een klooster in Velp, bij Grave.

Onder luid applaus werden drie nieuwe broeders zondagochtend tijdens de mis welkom geheten. Broeder Christophorus Goedereis kijkt stralend toe: "Dit is voor mij een heel bijzonder moment. We kennen elkaar sinds een paar maanden, maar hebben alleen via Zoom met elkaar gepraat. Nu zijn ze echt hier en het voelt heel goed."

Broeder William komt uit Tanzania, broeders Vincent en Christy uit India. Want in ons land is er geen jonge aanwas meer. "De jongste Kapucijn van ons land is 67 jaar oud", legt broeder Christophorus uit. "Zij zitten met zijn allen in een bejaardenhuis. Ze hebben besloten om af te ronden, omdat ze inmiddels te oud zijn. Toen ik geboren werd, waren er zeshonderd medebroeders in Nederland, nu nog maar zo'n twintig."

Daarom sloot in juni het Kapucijnenklooster in Tilburg na 142 jaar de deuren. Broeder Christophorus gaat met de internationale broeders een nieuwe gemeenschap in Velp starten. Daar staat het oudste Kapucijnenklooster van ons land. "Ik kreeg de opdracht om te zoeken naar een inspirerende plek voor een nieuw begin. Toen ik hier de eerste keer langkwam dacht ik meteen: die plek is hier."

Broeder William Nyuki is sinds woensdag in Velp. Hij is blij met het warme welkom. "Het voelt meteen als thuis. We voelen ons geen vreemden hier. Dit is pas de vierde dag in Velp, maar het voelt alsof we hier al maanden zijn." Hij moet wel wennen aan het Nederlandse winterweer. "Het is heel koud, we bevriezen bijna", zegt hij lachend.

Over een paar weken komt er nog een broeder uit Indonesië bij. Met in totaal zes broeders zullen ze een gemeenschap gaan vormen. Broeder Christophorus ziet het vol vertrouwen tegemoet: "We gaan nu aan de slag en zullen zien wat de Lieve Heer allemaal in petto heeft voor ons en met ons."