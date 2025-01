RKC Waalwijk speelt gelijk tegen Sparta en blijft vrezen voor degradatie

RKC Waalwijk heeft de veilige haven nog lang niet in zicht. Na een 1-1 gelijkspel zondagavond in Rotterdam tegen Sparta, blijft de ploeg van coach Henk Fraser hangen tussen hoop en vrees. De nummer laatst van de Eredivisie kon het gat van 6 punten met de directe concurrent om degradatie niet verkleinen. In het duel waar over en weer kans waren op de zege, koesterde RKC uiteindelijk dat ene punt waarmee het wel iets inloopt op de nummer voorlaatst, Almere City FC dat verloor van Heracles Almelo.

Redactie Geschreven door