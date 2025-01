Vijf mannen op straat in de boeien geslagen, verdacht van reeks diefstallen

De politie heeft zondagavond vijf jonge mannen aangehouden in de Dorpsstraat van Oisterwijk. De mannen worden verdacht van meerdere (winkel)diefstallen eerder op de middag in Tilburg.

Oplettende cameracentralisten zagen de vijf verdachten in Oisterwijk lopen en sloegen alarm. De vijf mannen voldeden aan het signalement dat getuigen eerder hadden doorgegeven.

Agenten sloegen de mannen in de boeien en fouilleerden ze. Het vijftal is daarna overgebracht naar het arrestantencomplex in Tilburg. De politie onderzoekt de zaak en neemt aangifte op van gedupeerden.