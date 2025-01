Lange files na ongelukken op de A27 en A50

Verkeer op de A27 van Breda richting Gorinchem komt maandagochtend in een lange file terecht voor Werkendam. Daar gebeurde eerder op de ochtend een ongeluk. Ook op de A50 is het maandagochtend druk.

De file was rond kwart over zeven 's ochtends veertien kilometer lang en begon bij Oosterhout. De vertraging bedroeg toen ruim een uur.

Kapotte auto

Verkeer kon niet worden omgeleid, omdat er ook file stond op de omleidingsroute. Rond kwart over zeven werd de weg weer vrijgegeven, maar niet veel later werd bij Nieuwendijk de linkerrijstrook afgesloten vanwege een kapotte auto. Daardoor liep de file opnieuw op.

Rond kwart over acht was de file, die begon bij Oosterhout, negentien kilometer lang maar was de vertraging afgenomen van vijftig naar een kleine veertig minuten.

Ook file op A50

Verkeer op de A50 van Oss richting Eindhoven komt bij Veghel in een file terecht. Ook daar gebeurde een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. Dit leidt tot een negen kilometer lange file vanaf Nistelrode. Verkeer kreeg rond acht uur te maken met een vertraging van een klein uur.

Om kwart over acht werd de afgesloten rijstrook vrijgegeven. Bergen was een lastige klus omdat de twee betrokken voertuigen met de trekhaak aan elkaar vast zaten.

Er staat nog wel een negen kilometer lange file, goed voor drie kwartier vertraging.