'Blije Maandag' in plaats van deprimerende 'Blue Monday' op Omroep Brabant

Een muzikale kietel, een optrekkende mondhoek of een speels voetje op de maat van de muziek. Dat is de hoofdmoot maandag op de radio bij Omroep Brabant. Het is helemaal geen Blue Monday. Nee, onze dj’s hebben collectief besloten het chagrijn over boord te gooien en er een ‘Blije Maandag’ van te maken.

Hoe? Simpel: alleen maar vrolijke muziek en gezelligheid waarbij je dopamine en endorfine een dansje in je hersenen maken. “We doen dit nu een paar jaar en het werkt écht. Overal lees je over een depressieve dag. En wees eerlijk: als je naar buiten kijkt, is het ook niet op z’n aller feestelijks deze maandag", zegt presentator Ronny Balk van het programma 'Afslag Zuid'. James Lloyd met Keep on Smiling galmt door de radiostudio als dj Hubert Mol een rondje draait in de radiostudio. “Serieus, hier word je toch vrolijk van”, roept hij. En ontkennen heeft geen zin. "We zijn áltijd een enthousiast en vrolijk station, maar vandaag doen we daar gewoon een schepje bovenop. Even een greep uit het laatste uur: Son Mieux, Brainpower, Wham en Frans Bauer. Blijf dan nog maar eens stilzitten." Luister mee naar 'Blije Maandag':

De eerste rekeningen zijn alweer betaald, het weer is alles behalve zonnig en de feestdagen zijn nog mijlenver weg. Ooit werd die derde maandag van januari bestempeld als 'Blue Monday'. Een verzonnen dag, maar al stevig ingeburgerd in ons brein. Laat daar maar snel verandering in komen bedachten de dj’s op Omroep Brabant radio. Het is nu en voor altijd ‘Blije Maandag’. Verzinsel

En dat terwijl 'Blue Monday' eigenlijk één groot verzinsel is. Een Britse psycholoog heeft de dag ooit verzonnen voor een reisorganisatie. Die hoopte op deze neerslachtige (in het Engels: blue) dag extra zonvakanties te verkopen.