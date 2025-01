'Waar is die jongen mee bezig!?', Willy en René zijn klaar met Noa Lang

Schrikbarend slecht, ondermaats en drama. Met deze woorden spuwen clubiconen Willy en René van de Kerkhof hun gal over de zwakke prestaties van PSV sinds de korte winterstop. Zaterdag gingen de Eindhovenaren met 3-1 onderuit bij PEC Zwolle waardoor Ajax de achterstand terugbracht tot één punt. Het meest ergerden de gebroeders zich aan aanvaller Noa Lang die weigerde de meegereisde fans te bedanken.

"Waar is die jongen mee bezig? Dit kan gewoon niet", vindt René. Willy gaat nog een stap verder: "Je kunt je afvragen of hij wel bij PSV past." De voetbalkwaliteiten van Noa Lang staan bij de gebroeders buiten kijf. "Hij kan verschrikkelijk goed voetballen en als hij gewoon in vorm is dan is hij de beste speler aan de linkerkant", zegt Willy in de Willy en René Podcast van Omroep Brabant.

"Maar alles wat hij eromheen doet, past niet bij PSV." Zo stoorden de broers zich enorm aan de vakantiefoto van Lang met collega-voetballer Quincy Promes. "Die heeft nog een paar jaar gevangenis tegoed en dan gaat hij bij hem op visite in Dubai om met hem te feesten", zegt René geërgerd. "Dan denk ik: waar ben je dan mee bezig?"

Willy herinnert zich nog hoe de vroegere Philips-baas Henk van Riemsdijk er altijd voor zorgde dat er bij PSV geen mensen binnenkwamen die rare fratsen uithaalden. "Die ging altijd na of je wel bij de Philips-familie paste en of je je netjes gedroeg. Toch is René hier binnengekomen haha, maar dat was omdat ik erbij was. De tijden zijn natuurlijk wel veranderd maar je bent nog steeds zeven dagen in de week profvoetballer en daar word je ook voor betaald."

Ook René zou het een goede zaak vinden als de PSV-leiding Lang aanspreekt op zijn gedrag in het veld en daarbuiten, maar hij vindt ook dat de spelersgroep dat moet doen. "In onze tijd kwam het ook voor dat de spelers je aanspraken als je iets had gedaan en dan kon je daar over discussiëren." Willy weet nog wel een mooi voorbeeld. "We waren een keer in Italië uitgenodigd om aan een kruisboogtoernooi mee te doen. Manager Van Gelder zei dat het niet mocht, maar we deden het toch. Toen hebben we het geld dat we hadden gewonnen met de groep moeten delen."