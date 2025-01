Thuiszorgmedewerkers woest op gemeente na opzeggen contract

De toekomst van Actief Zorg, een van de grootste aanbieders van huishoudelijke hulp in Tilburg, staat op het spel. De gemeente sluit geen nieuw contract met de organisatie. Thuisondersteuners Mieke en Ilonka, die al jarenlang in dienst zijn bij Actief Zorg, luiden de noodklok.

In een open brief uiten ze hun zorgen over het besluit en de gevolgen voor henzelf, hun collega’s en hun cliënten, schrijft Omroep Tilburg: "Dit besluit is niet alleen onlogisch, het is ook funest voor alle betrokkenen."

Het besluit komt als een klap voor de thuisondersteuners van Actief Zorg. Deze partij is de grootste leverancier van huishoudelijke ondersteuning in Tilburg en bedient daar 3100 klanten, wat bijna de helft van het totale aantal is. Het besluit van de gemeente roept zorgen op, zowel bij deze klanten als bij de 600 medewerkers van Actief Zorg die werkzaam zijn in Tilburg.

Volgens Actief Zorg is de reden die de gemeente heeft aangevoerd – twijfels over de financiële zekerheid van de organisatie – inmiddels achterhaald. "Zelfs de accountant heeft bevestigd dat de financiële situatie nu op orde is. Waarom dan toch geen nieuw contract? Dat blijft voor ons een raadsel", vertelt Ilonka. Ze werkt al twintig jaar voor de organisatie, net zo lang als de organisatie actief is in Tilburg.

Wachtlijsten

De thuisondersteuners wijzen erop dat ook de gemeente zelf in een brief aan de cliënten heeft benadrukt dat er geen zorgen zijn over de kwaliteit van de zorg. "Als de kwaliteit geen probleem is en de financiële reden is vervallen, wat is dan het probleem", vraagt Ilonka zich af. "Wij begrijpen niet waarom de gemeente niet gewoon kiest voor continuïteit."

Naast de onzekerheid over hun eigen banen, maken Mieke en Ilonka zich grote zorgen over de cliënten. "Veel van onze cliënten zijn kwetsbare mensen die hechten aan vertrouwde gezichten", zegt Ilonka. "Als zij straks een nieuwe hulp toegewezen krijgen, kan dat grote impact hebben op hun welzijn. En dan hebben we het nog niet eens over de mogelijke wachtlijsten die hierdoor ontstaan."

Voor de thuisondersteuners van Actief Zorg betekent het besluit dat ze mogelijk gedwongen worden over te stappen naar andere zorgaanbieders. Maar die aanbieders kampen vaak al met personeelstekorten en niet iedereen is bereid of in staat om zomaar van werkgever te wisselen. "Wij willen zelf kunnen bepalen waar we werken", benadrukt Ilonka. "Veel collega’s overwegen zelfs om de zorg helemaal te verlaten als dit doorgaat. Dat kan toch niet de bedoeling zijn?"

Landelijke impact

De zorgen reiken verder dan alleen Tilburg. "Cliënten hebben familieleden in andere steden die zich ook zorgen maken over hoe dit verder moet", vertelt Ilonka. "En als personeel massaal overstapt naar andere sectoren, zal dat niet alleen hier in Tilburg problemen geven, maar ook in andere regio’s."

De petitie die Mieke en Ilonka zijn gestart om hun zaak te ondersteunen, is inmiddels ruim vijfhonderd keer ondertekend en heeft mensen uit het hele land bereikt.

Met hun brief hopen de thuisondersteuners dat de gemeente haar besluit heroverweegt. "We vragen de wethouder en de gemeenteraad om verder te kijken dan alleen de juridische kaders", zegt Mieke. "Het gaat hier om mensen: om ons, om onze collega’s, en vooral om onze cliënten. Dit is een irrationeel besluit zonder oog voor de consequenties."

Voorlopig blijft de onzekerheid groot. Actief Zorg heeft een rechtszaak aangespannen tegen het besluit van de gemeente, maar een datum is nog niet bekend. Tot die tijd hopen Mieke en Ilonka dat hun stem gehoord wordt. "We zijn geen pionnen op een schaakbord. Wij willen onze cliënten blijven helpen en doen waar we goed in zijn."

Contract tot eind mei

De gemeente Tilburg laat weten nog niet in te kunnen gaan op de vragen. Door de rechtszaak is de duur van het huidige contract verlengd tot 31 mei dit jaar.