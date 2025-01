Medewerkster overleden bij ongeluk schouwburg, voorstellingen gaan door

Theater De Kring in Roosendaal gaat, ondanks een noodlottig ongeluk van een van de medewerkers, door met de geplande voorstellingen en activiteiten. Dat heeft het theater maandag bekendgemaakt. Een 21-jarige vrouw uit Moerstraten overleed zondag buiten de schouwburg. Zondagochtend werd ze, na haar nachtdienst, op de parkeerplaats onder een ijzeren poort gevonden.

De voorstellingen die zondag in het theater zouden zijn, werden afgelast.

"De steunbetuigingen van bezoekers, theatertechnici, gezelschappen en artiesten stromen binnen. Wat bijzonder en hartverwamend is", schrijft Theater De Kring op de Facebookpagina. “Onze steun gaat uit naar haar familie, vrienden en collega’s." Volgens directeur Jan-Hein Sloesen van het theater werkte de vrouw al ruim drie jaar voor De Kring en begon ze als stagiair.

Op een muurtje langs de schouwburg ligt een bos bloemen en er brandt een kaarsje. 'Rust zacht lieve Laura', staat er op een briefje geschreven. Het muurtje ligt langs de artiesteningang van het theater, waar de 21-jarige medewerkster om het leven kwam.

Een groepje medewerkers staat er verslagen bij, wachtend op de besloten herdenkingsdienst in het theater. "Laura was een spontane, open-minded meid", herinnert een man haar. Een vrouw knikt, terwijl een van haar collega's haar troost. "We hebben er een goede aan verloren."