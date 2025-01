Verlamde man klimt op dak van huis, maar durft er niet meer vanaf

Een bewoner van de Kruisvelden in Etten-Leur is maandagmiddag vast komen te zitten op het dak van zijn huis. De man bleek halfzijdig verlamd, maar was desondanks toch het dak opgegaan. Vervolgens lukte het hem niet meer om naar beneden te klimmen.

De brandweer moest eraan te pas komen om de man van het dak af te halen. Hij moest de politie en brandweer beloven dat hij niet nog eens op het dak zou gaan klimmen. "Tip van de dag: Klim niet op het dak als je slecht ter been bent", schrijven de agenten op Instagram.