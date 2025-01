Door foutje van dakdekker staat Seats and Sofas bijna in de fik

Een vestiging van woonwinkel Seats and Sofas aan de Tenierslaan in Eindhoven is maandagavond ontsnapt aan een grote brand. Een dakdekker die op het dak van de winkel had gewerkt, was aan het eind van zijn werkdag vergeten een van de branders op het dak uit te zetten. Dankzij een oplettende buurtbewoner, die vlammen zag, liep het met een sisser af.

Op het dak van de woonwinkel waren maandag werkzaamheden bezig van een dakdekkersbedrijf. Aan het eind van de werkdag vertrokken alle medewerkers, maar een van de mannen vergat een brander uit te zetten. Politie en brandweer massaal aanwezig

Even later zag een buurtbewoner vanuit een flat ineens vlammen op het dak. Die vielen nu extra op, omdat het donker was. De buurtbewoner belde meteen de hulpdiensten en de brandweer rukte met meerdere bluswagens en een hoogwerker uit. Ook de politie was met een hoop agenten aanwezig om het winkelpand, indien nodig, te ontruimen. Toen de brandweer met de hoogwerker op het dak kwam, zagen ze de vlammen ook. Maar het dak stond niet in brand. Het bleek te gaan om een brander, waarvan het vlammetje nog aan was en de gasleiding naar de gasfles nog open stond. De brandweer heeft het vuur geblust en wist zo erger te voorkomen.