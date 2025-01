Auto belandt in water, bestuurder kruipt er net op tijd uit

Een automobilist is op de Kanaaldijk in Breda het water ingereden. Een voorbijganger zag het gebeuren en belde de hulpdiensten. Die rukten massaal uit.

Net voordat de auto helemaal was gezonken, kon de bestuurder via de kofferbak de auto verlaten. De bestuurder is nagekeken in de ambulance, maar kwam met de schrik vrij. De bestuurder hoefde niet naar het ziekenhuis.

De automobilist lijkt veel geluk te hebben gehad. Op de Kanaaldijk is het 's avonds pikdonker en er komt ook weinig verkeer langs.