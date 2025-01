Botsing vijf auto's op de A2 veroorzaakte een kilometerslange file

Op de A2 van Maastricht richting Eindhoven zijn dinsdagochtend vijf auto's op elkaar gebotst bij knooppunt Batadorp. De linkerrijstrook werd daarop afgesloten.

De afsluiting leidde rond zeven uur 's ochtends tot een kilometerslange file vanaf de afrit Valkenswaard, goed voor veertig minuten vertraging. Daarom adviseerde Rijkswaterstaat om te rijden via de parallelbaan, de randweg N2.

Om kwart over zeven werd de afgesloten rijstrook vrijgegeven. De file was rond dat tijdstip zestien kilometer lang, maar die nam vervolgens snel af in lengte.

Nog meer problemen op de A2

Er waren ook problemen op de A2 van Den Bosch richting Utrecht. Daar was bij de afrit Kerkdriel de rechterrijstrook enige tijd dicht. Daar stond een kapotte auto op de weg. Deze afsluiting leidde rond zeven uur tot een zes kilometer lange file vanaf de afrit Veghel, goed voor een klein halfuur vertraging.