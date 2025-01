'Confrontatie tussen fans van PSV en Rode Ster Belgrado'

Aan de vooravond van het Champions League-duel tussen PSV en Rode Ster Belgrado is het maandagavond volgens Servische media tot een treffen gekomen tussen beide groepen supporters. In het centrum van de stad werd met fakkels gegooid en zou gevochten zijn. PSV-fans die in een kroeg zaten, kregen het advies om niet naar buiten te gaan vanwege de dreigende situatie.

Op beelden die op social media rondgaan is te zien hoe er vuurwerk over en weer wordt gegooid. Politie die ter plaatse is met een politieauto, lijkt zelf ook te moeten vluchten.

PSV-fans die in een kroeg zaten, kregen te horen dat buiten Servische supporters met messen en ijzeren staven rondliepen. "Er begon iemand bij de ingang te schreeuwen dat we niet naar buiten mochten", aldus een aanwezige supporter.

Eerdere dreigementen

Eerder waren op social media berichten van Servische fans te lezen waarin ze de PSV fans 'uitdaagden' een rondje door de stad te lopen.

Voor dinsdagmiddag is er door PSV een centraal punt in de stad aangewezen waar supporters volgens de club veilig samen kunnen komen. Ook organiseert een groep supporters een besloten feest in een pub. Daar kunnen 400 PSV-fans binnen. In totaal worden er zo'n 2000 PSV-supporters verwacht in Belgrado.