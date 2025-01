Drie giraffen geboren in Beekse Bergen: dit zijn Bata, Kito en Milele

Niet één, niet twee, maar drie keer feest in Safaripark Beekse Bergen. Deze maand zijn er maar liefst drie Nubische giraffen geboren. Dat is een van de meest bedreigde giraffesoorten. Het gaat om twee mannetjes en een vrouwtje, genaamd Bata, Kito en Milele. De kleintjes en hun moeders maken het goed.

De kleine Bata zag als eerste het levenslicht op 4 januari. Vier dagen later volgde Kito en op 17 januari werd Milele geboren. Voor de dierenverzorgers was de kleine babyboom geen verrassing. "We wisten dat er een aantal geboortes zouden plaatsvinden, aangezien we vorig jaar wat dekkingen hebben waargenomen", zegt Rolf Veenhuizen, hoofd dierenverzorging. "Maar alsnog is het prachtig nieuws en ontzettend belangrijk voor het behoud van de soort."

De kleintjes drinken volgens Veenhuizen goed. "De moeders zijn zorgzaam en pakken het ouderschap goed op. Bata, Kito en Milele zijn nieuwsgierig naar elkaar en naar de rest van de groep. Ook vader Gem toont al voorzichtig interesse."