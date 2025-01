Sofie ontroert man in zorgcentrum met vertolking van Brabant: 'Prachtig'

In een filmpje op social media reageert een oudere man ontroerd als zangeres Sofie Simoen-Habets uit Roosendaal het nummer 'Brabant' van Guus Meeuwis voor hem zingt. De man ligt op de palliatieve afdeling (een afdeling voor mensen die in de laatste fase van hun leven verkeren) in Woonzorgcentrum Thebe Aeneas in Breda. Op TikTok krijgt de zangeres veel complimenten voor haar vertolking van het liedje. "Prachtig wat de impact van muziek is."

De man bloeit helemaal op als Sofie het nummer van Guus Meeuwis zingt op zijn kamer in het woonzorgcentrum. Hand in hand zingen zij samen het nummer Brabant. "Prachtig", roept de man als Sofie haar vertolking van het nummer voordraagt. De dochter van de man, die de video maakt, zingt ook uit volle borst mee. Op TikTok zijn veel mensen ontroerd door het filmpje. "Prachtig wat de impact van muziek is", schrijft Denise. "Zeer knap om op zulke zware momenten nog zo te kunnen zingen", vindt Margareth. Elvira leeft erg mee met de man in de video: "Zo mooi om te zien hoe dit bij meneer binnenkomt. Hopelijk geeft het hem veel berusting en vertrouwen in wat zal komen."

"Waren er maar meer van dit soort mensen."