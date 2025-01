Brabantse jongeren vapen en drinken meer dan jongeren in andere provincies

Brabantse jongeren drinken en vapen meer dan jongeren in andere provincies. Dat blijkt uit de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen van de GGD. Het onderzoek vond plaats in het voorjaar van 2024. Ruim 22.700 Brabantse jongeren van 16 tot en met 25 jaar vulden de online vragenlijst over hun gezondheid, welzijn en leefstijl in.

Volgens de GGD ligt het aantal jongeren dat drinkt in Brabant beduidend hoger dan in de rest van Nederland. Dat blijkt uit de volgende cijfers.

Dronk alcohol de afgelopen vier weken:

Landelijk: 72,3 procent procent van de ondervraagden

GGD West-Brabant: 73,2 procent van de ondervraagden

GGD Hart voor Brabant: 74,7 procent van de ondervraagden

GGD Brabant-Zuidoost: 74,1 procent van de ondervraagden

Zware drinker:

(drinkt een keer per week of vaker zes (man) of vier (vrouw) glazen alcohol)

Landelijk: 20,8 procent van de ondervraagden

GGD West-Brabant: 24,4 procent van de ondervraagden

GGD Hart voor Brabant: 24,4 procent van de ondervraagden

GGD Brabant Zuidoost: 24,0 procent van de ondervraagden

De meeste zware drinkers zitten in de leeftijdsgroep van de 18- tot 20 jaar-jarigen.

Op de vraag of hun vrienden het normaal vinden om tien of meer glazen alcohol op één dag of avond te drinken, geven jongeren in onze provincie vaker dan jongeren in andere provincies aan dat dit het geval is.

Roken en vapen

In onze provincie roken meer jongvolwassenen dan in 2022, maar het aantal rokers ligt relatief gezien wel lager dan landelijk. Een kwart van de Brabantse jongvolwassenen geeft aan weleens te roken.

Brabantse jongeren vapen relatief gezien wel meer dan hun leeftijdsgenoten in de rest van Nederland.

Vapet wekelijks:

Landelijk: 7,1 procent van de ondervraagden

GGD West-Brabant: 10,7 procent van de ondervraagden

GGD Hart voor Brabant: 10,1 procent van de ondervraagden

GGD Brabant-Zuidoost: 8,2 procent van de ondervraagden

De grootste groep vapers ziet de GGD onder de 16- tot 17-jarigen (bijna een kwart van hen vapet weleens). Naarmate jongeren ouder worden, gaan ze minder vapen en vaker roken.

Gelukkig ondanks prestatiedruk

Uit de Gezondheidsmonitor blijkt ook dat veel jongvolwassenen prestatiedruk en stress ervaren. Toch beschouwen zij zich volgens de GGD als overwegend gelukkig. Bijna tweederde van de jongeren voelt zich zelfs vaak tot voortdurend gelukkig. Een stijging in vergelijking met 2022. Brabantse jongeren verschillen hierin niet veel van hun leeftijdsgenoten in de rest van het land.

De mentale gezondheid van jongvolwassenen blijft echter kwetsbaar. Zo heeft ruim een kwart van de jongvolwassenen een enkele keer tot heel vaak serieus gedacht om een eind te maken aan het leven. Ook hier verschillende Brabantse cijfers nauwelijks van de landelijke. Naarmate de leeftijd stijgt, neemt de stress en de prestatiedruk toe en neemt het geluk af. Mannen ervaren minder stress dan vrouwen en scoren ook hoger op geluk.

'Gezond opgroeien niet gemakkelijk'

"Iedereen wil dat onze kinderen en onze jongeren gezond kunnen opgroeien", reageert Thérèse Claassen, directeur publieke gezondheid van de GGD Hart voor Brabant, namens de drie Brabantse GGD’en. "Dat is niet gemakkelijk in deze tijd. We moeten hen helpen weerstand te bieden tegen de verleidingen van bijvoorbeeld de tabaksindustrie. Maar ook tegen de toegenomen prestatiedruk die zij ervaren. Als GGD blijven we daarom inzetten op preventie.”