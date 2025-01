Heeft jouw gemeente haar boekhouding op orde? Je ziet het hier

Ongeveer driekwart van de Nederlandse gemeenten heeft in 2023 zwarte cijfers geschreven in de boekhouding. Tegelijkertijd verwacht driekwart van de gemeenten de komende jaren een begrotingstekort. Hoe zit het eigenlijk met de financiële gezondheid van de gemeenten in onze provincie? Nou, in Brabant zijn er zowel positieve als negatieve uitschieters – en dat past bij het landelijke beeld.

Dat blijkt uit onderzoek van accountskantoor BDO, dat de gemeentefinanciën in ons land jaarlijks onderzoekt. De cijfers werden dinsdag gepubliceerd. De organisatie onderzocht van alle Nederlandse gemeenten de jaarrekeningen over 2023 en de begrotingen tot en met 2028. Daaruit komt een rapportcijfer: hoe lager het cijfer, hoe risicovoller de financiële situatie van de gemeente. Daarbij wordt onder meer gekeken naar schulden, leningen die uitstaan, belastingen die gemeenten heffen en de grond die ze bezitten. De situatie in Brabant

BDO spreekt van ‘een sterk versnipperd landschap’ in Nederland. Sommige gemeenten staan er heel goed voor, andere juist niet - wat dat betreft zijn er hele grote verschillen. Dat past bij de situatie in Brabant, waar zowel hevige mee- als tegenvallers zijn te bespeuren in de huishoudboekjes van gemeenten. Van de 56 Brabantse gemeenten scoren acht gemeenten een onvoldoende. Dat betekent dat ruim 14 procent onder een '6' uitkomt. Meierijstad en Alphen-Chaam scoren het laagst. Beide zijn beoordeeld met een 4. De resterende zes gemeenten, waaronder Altena en Geertruidenberg, scoren een 5.

