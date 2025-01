Irene en Jasper jaar naar Afrika: 'Anderen motiveren om blik te verruimen'

Wie droomt er niet van om het grijze, koude winterweer achter zich te laten en naar Afrika te vertrekken? Jasper en Irene uit Oud Gastel dromen er niet alleen van, zij gaan het ook echt doen. Deze week stappen zij in hun auto en vertrekken ze voor een periode van een jaar met als einddoel Mozambique.

In de woonkamer van hun huis in Oud Gastel staat de bagage al gereed. De speciaal omgebouwde 4×4 Landcruiser staat zo goed als klaar voor de deur en het koppel zelf kan haast niet wachten om te vertrekken. Irene Kraanen (30) en Jasper Rijsdijk (30) willen het onbekende opzoeken en een positieve, vernieuwende kijk op Afrika delen.

"Dit idee ontstond ongeveer driekwart jaar geleden."

Irenes liefde voor Afrika ontstond tijdens haar werk voor het ministerie van Buitenlandse Zaken. “Ik had altijd al een voorliefde voor avontuur en werken in het buitenland. Op onze eerste date zei ik tegen Jasper: als dit iets wordt, dan gaan wij ooit samen naar Afrika”, vertelt ze aan Zuidwest TV. Dat werd uiteindelijk waarheid met een reis naar, eveneens, Mozambique. “We werden verliefd op de gastvrijheid en de warmte van het land. Nu willen we deze kant van Afrika aan anderen laten zien.” De reis is dus niet zomaar een impulsief avontuur. “Het idee om dit te gaan doen, ontstond ongeveer driekwart jaar geleden”, vertelt Jasper. In die tijd werd duidelijk dat het contract van Irene niet werd verlengd. “Sindsdien hebben we alles voorbereid: van de auto tot het plannen van de route”. Het plan is om via dertig landen aan de westkust van Afrika naar Mozambique te reizen.

"Afrika is ook innovatie, blijdschap en ongelooflijke veerkracht."

Irene benadrukt dat Afrika veel meer te bieden heeft dan we op het nieuws zien. “Oorlog en armoede, dat zijn dingen die vaak het beeld bepalen. Maar Afrika is ook innovatie, blijdschap en ongelooflijke veerkracht. We willen mensen een andere kant laten zien: jonge, ambitieuze ondernemers en bijzondere initiatieven.” De aangepaste Landcruiser noemen ze liefdevol hun ‘huis op vier wielen’. "Hij is maar vier vierkante meter groot en daarin gaan we koken, slapen, rijden én werken”, vertelt Irene. “Het is een kleine ruimte, dus dit wordt een relatietest. Maar we zijn er klaar voor”. Jasper beaamt dit. “Ik ben chauffeur in hart en nieren. Die wegen in Afrika? Die kan onze auto aan. We hebben hem off-road getest en hij is sterk genoeg voor alles wat we gaan meemaken.”

"We zijn gezond zenuwachtig."