Daniëlle verloor haar soulmate Aron: 'Bijzondere man met bijzondere ziekte'

Echte liefde. Dat was wat Daniëlle en Aron voor elkaar waren. Ze gaven elkaar troost en een gevoel van thuiskomen. Maar na een heftig ziektebed overlijdt Aron op 49-jarige leeftijd. Bijna twee jaar later kijkt Daniëlle terug op hun leven samen: "Hij was een bijzondere man, met een bijzondere ziekte."

Niet iedereen heeft het geluk om zijn of haar zielsverwant te vinden, maar voor Daniëlle en Aron was het raak. Al duurde het even voordat de vonk oversloeg. "Als tiener ging ik vaak met vrienden stappen in de disco in Bergeijk. Op een avond stonden we buiten, toen Aron kwam aanrijden op zijn brommer", herinnert Daniëlle zich. "Hij had een blonde lok in zijn haar en droeg een trainingsbroek. Ik dacht meteen: niets voor mij."

Door een gemeenschappelijke vriend komen Daniëlle en Aron elkaar regelmatig tegen. "Hij was altijd zo lief en attent. Maar de echte klik voelde ik pas toen ik hem op de kermis zag lopen, hand in hand met zijn kleine neefje. Toen kreeg ik toch vlinders in mijn buik." Het stel wordt verliefd en twee jaar later gaan ze samenwonen in Hapert.