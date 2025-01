PSV-supporters tanken in 'veilige' kroeg vertrouwen voor cruciale wedstrijd

PSV-supporters in Belgrado hebben het over een 'bijzondere awayday', als hen gevraagd wordt naar de Champions Leaguewedstrijd van dinsdagavond. Niet zo gek, want ze moeten zich aan flink wat regels houden bij de wedstrijd tegen Rode Ster Belgrado. De wedstrijd tegen de Serviërs is cruciaal voor PSV dat eigenlijk moet winnen om de volgende ronde te bereiken. Het vertrouwen heeft wel een knauw gekregen na onder meer de nederlaag van afgelopen zaterdag. "Ik heb toch wat zenuwen", klinkt het.

"We zaten in een andere pub en toen zag ik video's voorbijkomen. Ik wist dat ons appartement de andere kant op was dus daar zijn we toen maar heengegaan. Gelukkig kunnen we hier nu rustig een biertje doen. Hier voel ik mij veilig."

Dat er zo'n speciale plek wordt aangewezen is logisch en niet helemaal nieuw. Maandagavond waren er schermutselingen in het centrum van Belgrado waar supporters van Rode Ster en PSV bij betrokken waren. "We hebben wel een beetje meegekregen wat er is gebeurd", vertelt Ruud.

De fan uit Avenhorn in Noord-Holland is samen met zijn vader een aantal dagen in Belgrado. "Het is een mooie stad. We hebben zondag nog een basketbalwedstrijd bezocht. Daar staken ze in de zaal zelfs vuurwerk af. Dat was een voorproefje voor vanavond."

Willem uit Neerkant had maar weinig meegekregen van de schermutselingen in de stad. "Ik lag allang in bed. Ik had heel de dag al aan het bier gezeten. Voor deze kroeg staat nu ook politie dus het zal wel goedkomen."