Politiewagen botst met andere auto, was met spoed onderweg

Een politieauto is dinsdagmiddag met een andere auto gebotst aan de Pannenschuurlaan in Oisterwijk. De agenten waren met spoed onderweg na een melding die ze ontvingen uit Oisterwijk. Niemand is gewond geraakt

Het ongeluk gebeurde rond half twee. De politieauto die botste met de wagen was samen met nog zo'n zes politiewagens onderweg naar Oisterwijk. Niemand raakte gewond. De twee wagens raakten wel flink beschadigd. De weg ligt bezaaid met brokstukken. Door het ongeluk ontstond er een file op de weg. Hoe het ongeluk precies kon gebeuren, wordt onderzocht.