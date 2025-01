Bom afgegeven bij kringloopwinkel: 'Het zag er fucking echt uit'

Medewerkers van kringloopwinkel De Kleine Beurs in Den Bosch kregen vorige week een wel heel bijzonder voorwerp afgeleverd. Iets dat wel heel veel weg had van een bom: met drie rode dynamietstaven, wat losse draden en een timer. Eigenaresse Willy van Asch zag het in een doos liggen. "Heb het op mijn kantoor gelegd."

Eenmaal op het kantoor waren haar collega's toch niet helemaal blij met de nieuwste aanwinst van Willy. "Het zag er fucking echt uit, maar toch zag ik meteen dat het nep was. Het was gewoon een stukje hout." Al vertrouwde de eigenaresse het niet helemaal. "Ik heb het toch even op het internet opgezocht. Maar zag daar dat het gewoon te koop is. Het is een ondersteunend voorwerp van een spel."

"Zo heb ik wel meer op mijn kantoor staan dat ik niet in de winkel wil hebben."

"Maar ik vind niet dat we dit moeten verkopen", vult ze aan. "Zo heb ik wel meer op mijn kantoor staan dat ik niet in de winkel wil hebben. Het is eigenlijk een klein museum." De kringloopwinkel aan de Van Broeckhovenlaan krijgt met regelmaat de gekste voorwerpen binnen, weet Willy. "We krijgen soms boksbeugels, messen en luchtbuksen binnen." De gevaarlijkere voorwerpen geeft ze aan de politie. "Zo heb ik ook deze nepbom aan de wijkagent gegeven. Ze moesten er wel om lachen en vonden het leuk om mee te nemen."