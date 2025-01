Het geheim van een goede carnavalskraker: 'Nummer moet snel klaar zijn'

Nog een paar weken en dan lopen we met z'n allen weer de polonaise. En dat is ook te merken aan de hitlijsten, want het ene na het andere carnavalsnummer wordt nu gelanceerd. Van de stoma van Jan Biggel tot Vieze Jack’s circus vol hoogstandjes. Maar welk nummer wordt deze carnaval het hardst meegelald van allemaal?

Als er iemand is die ons het geheim kan vertellen van een goede carnavalshit is het producer Lars van Berkel uit Hoeven. Hij schrijft nummers voor Lamme Frans, Peterselie en Johnny Purple en samen met CV de Weggooiers schreef hij dé carnavalskraker van vorig jaar, ‘Nog un Likkie’.

Of ze lang op dat nummer hebben gebroed? “Binnen een week was het af. Van het schrijven van de muziek, het opnemen van de zang en trompet, tot het afmixen”, zegt Lars. “De nummers waar je niet al te lang over na hoeft te denken, zijn vaak het beste. Het basisidee moet eigenlijk binnen een uur staan. De melodie nog niet, maar het thema en de woordgrapjes wel. Als je er te lang en geforceerd op gaat broeden kun je beter helemaal opnieuw beginnen. Want dan wordt het niks.”

De noodzakelijke ingrediënten voor een succesvolle carnavalshit, volgens Lars:

1. Blazers

“Er zitten niet echt eisen aan, maar carnaval wordt vaak geassocieerd met trompetmuziek. En ook de tuba kan niet ontbreken. Al is er de laatste jaren toch een kentering met meer feest- en housemuziek. Dat maakt het leuk, het is heel divers. Maar echte carnavalsmuziek heeft blazers, een dragende bas en klinkt gezellig.”

2. Inhoud

“Daar is niet echt een goed of fout in, maar schunnige woordgrappen werken goed. Veul Gère is daarmee begonnen. En actualiteiten, zoals code geel en beroepen werken ook goed. Vieze Jack doet dat altijd, met een schunnig randje en dat vinden mensen leuk.”

3. Herkenning

"Mensen moeten zich in de tekst kunnen herkennen. Dat is vaak de basis van een goed carnavalsnummer, want dat slaat aan."

4. Simpelheid en herhaling

“Dat is ook echt een vereiste. Er moet niet te veel tekst in zitten en als je het nummer één keer gehoord hebt, moet je het eigenlijk al kunnen meelallen. Alle bekende nummers gebruiken herhaling, kijk naar Links Rechts of Hé Jaqueline, dat werkt.

Van welk nummer verwacht Lars dat het deze carnaval helemaal grijs gedraaid gaat worden in de kroeg? “Het nieuwe nummer van Vieze Jack (Ja Tada, Circus Carnaval, red.) vind ik heel verrassend", zegt hij. "Het is weer een heel eigen ding, niet nageaapt, alles klopt met het thema en die productie zit echt goed in elkaar”, zegt hij. “Maar ik ben nu bezig met een nieuw nummer van CV de Weggooiers. Dat komt volgende week vrijdag uit en ook dat wordt weer een knallertje.”