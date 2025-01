PSV overleeft storm in Belgrado en is zo goed als zeker van volgende ronde

PSV heeft dinsdagavond een broodnodige zege geboekt in de Champions League. Op bezoek bij Rode Ster Belgrado leek het een zorgeloze avond te worden, maar de Eindhovenaren gaven na een rode kaart van Flamingo nog bijna een 3-0 voorsprong uit handen. Zover kwam het gelukkig niet, waardoor de tickets voor de volgende ronde geboekt kunnen worden.

In Nederland zijn de kopkwaliteiten van Luuk de Jong algemeen bekend. Maar in Servië waren ze nog niet op de hoogte van de specialiteit van het huis. Tot tweemaal toe kwam de spits helemaal vrij bij een doelpunt en bracht hij PSV op een comfortabele 2-0 voorsprong.

Een verrassende voorsprong, want in aanloop naar het Champions League duel tegen Rode Ster Belgrado ging het nog over het feit dat PSV in een dip zat. Daar was, zonder al te groots te spelen, in Servië geen sprake van.

Rode kaart

PSV wist dat het bij winst voor 99,9 procent zeker is van de volgende ronde van de Champions League. Elf punten en een zeer goed doelsaldo moeten genoeg zijn om de tussenronde te bereiken. Mede door de 3-0 van Ryan Flamingo vlak voor rust konden de tickets voor die ronde al geboekt worden, leek het.

Maar vlak na rust was er uit het niets een rode kaart voor Flamingo. Hij haalde zijn tegenstander onderuit. De rode kaart was een hele zware straf, maar zorgde er wel voor dat het nog spannend werd in Belgrado.

Blessures en zieken

Twintig minuten voor tijd kwamen de Serviërs dichterbij via Cherif Ndiaye. Hij kopte van dichtbij de 1-3 binnen. Het was reden voor Bosz om te wisselen maar de keuze op de bank was niet al te groot. PSV kampt met een blessuregolf en had ook nog te maken met griepgevallen in de selectie. Het leidde tot het debuut van de 18-jarige Wessel Kuhn.

Met de jongeling in de ploeg bleef PSV in de verdrukking komen. Het leidde ook al snel tot de 2-3. Een doemscenario hing in de lucht. Maar met het nodige geluk bleef de voorsprong overeind en pakte PSV een cruciale zege.

Want door de zege lijkt PSV dus de volgende ronde te bereiken. Het is nog even een paar uitslagen op woensdag afwachten, maar de verwachting is dat over 24 uur ook de laatste 0,01 procent onzekerheid verdwijnt. Volgende week wacht nog de wedstrijd tegen Liverpool. Twee weken later wacht de tussenronde.