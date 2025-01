Twee gewonden na botsing, ambulance rijdt zich vast in modderige berm

Twee automobilisten zijn woensdagochtend gewond geraakt bij een ongeluk op de Karel de Grotelaan in Eindhoven. Dat gebeurde nadat een van hen de macht over het stuur verloor. De hulpdiensten werden opgeroepen, maar een van de ambulances kwam vast te zitten in de modderige berm.

Het ongeluk gebeurde rond kwart over zes. De bestuurder van de rode Ford Mustang reed over de rotonde toen hij de macht over het stuur verloor. Hij reed door de middenberm en kwam op de andere weghelft terecht. De bestuurder van de Audi reed op die weghelft en kon de Ford niet op tijd ontwijken. De twee auto's botsten daardoor tegen elkaar.

Foto: Arno van der Linden/SQ Vision.

De hulpdiensten kwamen naar de plek van het ongeluk, maar bij een van de ambulances ging het ook mis. Die kwam vast te zitten in de modderige berm. Een berger heeft de ambulance losgetrokken. De twee automobilisten zijn daarna met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor controle. De ravage was groot. De Karel de Grotelaan was tussen de rotonde en de Strausslaan zeker een uur lang afgesloten. Een berger heeft de twee beschadigde auto's meegenomen.

Foto: Arno van der Linden/SQ Vision.

Foto: Arno van der Linden/SQ Vision.