Operaties en behandelingen geannuleerd door lekkage in Amphia Ziekenhuis

Het Amphia Ziekenhuis in Breda heeft woensdag een deel van de operaties en behandelingen geannuleerd vanwege een gescheurde waterleiding. Patiënten van wie de afspraak niet doorgaat, worden door het ziekenhuis gebeld.

In totaal kunnen zo'n honderd afspraken niet doorgaan. Het gaat om 80 behandelingen en 21 operaties, waarvan er 14 ingrepen bij kinderen zouden zijn. De kinderen zouden buisjes krijgen of geopereerd worden aan de amandelen. Alle afspraken zijn verzet naar een andere dag.

De kapotte waterleiding heeft er dinsdagnacht voor gezorgd dat er water in het ketelhuis terechtkwam. Daar wordt de luchtbevochting van het ziekenhuis geregeld.

Extra dekens

Patiënten hebben 's nachts niet veel gemerkt van de problemen. "De verwarming is vannacht op een paar afdelingen tijdelijk niet optimaal geweest. Deze patiënten hebben extra dekens gehad. De verwarming werkt er nu weer", laat een woordvoerder weten.

De problemen ontstonden in het gedeelte van het ziekenhuis waar de dagbehandelingen zijn. "Er is dus geen probleem in het nieuwe deel van het ziekenhuis, waar de klinische afdelingen en de Spoedzorg is", benadrukt een woordvoerder van het ziekenhuis.

"We begrijpen dat dit ongemak veroorzaakt en bieden onze excuses aan voor de situatie", reageerde het ziekenhuis eerder woensdagochtend al. Niet alle afspraken zijn geannuleerd: "Als u niets hoort, gaat uw afspraak gewoon door."