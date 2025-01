Voetganger (82) komt om bij ongeluk, bestuurder (29) aangehouden

Een voetganger is woensdagochtend overleden bij een ongeluk op de Witrijt in Bergeijk. Het gaat om een 82-jarige man uit België. Het slachtoffer werd aangereden door een auto. De bestuurder, een 29-jarige man uit Reusel, is aangehouden.

Het ongeluk gebeurde iets na half tien. Een traumahelikopter werd opgeroepen, maar het slachtoffer is ter plekke overleden. De weg is dicht en de politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren.

Foto: Rico Vogels/SQ Vision.