De kou en mist verdwijnen, onze weerman vertelt of we nu de zon gaan zien

Goed nieuws voor iedereen die klaar is met het frisse en mistige weer van de afgelopen week: het weer gaat vanaf deze woensdag veranderen. Dat is dan ook meteen het enige lichtpuntje, want we krijgen er regen voor in de plaats. "Tot eind volgende week komt de kou niet meer terug."

Wouter van Bernebeek, meteoroloog bij Weerplaza, heeft niet meer goed nieuws in petto. "We hebben een redelijk koude periode gehad. Er waren zelfs een paar dagen waarop het de hele dag bleef vriezen. De koude lucht raken we nu kwijt, maar die wordt ingewisseld voor regen."

Naast de kou, verdwijnt ook de mist. En de wind neemt flink toe. "De afgelopen periode is het heel rustig weer geweest, waardoor er geen beweging zat in de atmosfeer", legt de weerman uit. Het veranderende weer gaat ook zorgen voor hogere temperaturen. "De vorst verdwijnt in de nacht en in de loop van volgende week kan het overdag 10 graden worden."

En krijgen we dan nog wat zon, na deze grijze en grauwe periode? Nou, reken er maar niet op, zegt Van Bernebeek. "Het gaat meer op herfst lijken. Ik denk niet dat we veel zon gaan zien. Woensdagochtend is de zon wel even doorgebroken, maar het stelt allemaal niet veel voor."

Bekijk hier het weerpraatje: