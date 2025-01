Automobilist rijdt twee keer in op groepje mensen na ruzie voor coffeeshop

Een bestuurder is woensdagmiddag twee keer met zijn auto ingereden op een groepje mensen aan de Willemstraat in Eindhoven. Dat deed hij nadat een groepje mensen het voor een coffeeshop met elkaar aan de stok kreeg. Een van hen besloot in zijn auto te stappen en op het groepje in te rijden. Vervolgens draaide de auto om en reed de bestuurder nog een keer op de mensen in. Dat vertellen ooggetuigen aan Omroep Brabant. De politie zegt dat er twee mensen zijn opgepakt. De bestuurder van de auto wordt nog gezocht.

De ruzie zou volgens omstanders in coffeeshop Pink zijn begonnen, maar de eigenaar van de coffeeshop laat weten dat dat niet klopt. Iemand is wel uit de zaak gezet, omdat diegene naar deed tegen het personeel. Diegene heeft een toegangsverbod gekregen. Vervolgens ontstond een ruzie op straat. De persoon die uit de coffeeshop werd gezet, was daar ook bij betrokken. De ruziënde mensen waren volgens de politie onder invloed. Een man zou bij die ruzie dreigementen hebben geroepen. Ooggetuigen zagen daarna hoe de man in een auto stapte en op meerdere mensen inreed. "Bij de stoplichten keerde hij om, daarna reed hij nog een keer op de mensen in", vertelt een man. Ooggetuigen belden snel de politie. Die heeft twee mensen in de boeien geslagen. Een van hen wordt verdacht van bedreiging, de ander bemoeide zich met de aanhouding. De bestuurder die op het groepje inreed, is er vandoor gegaan en wordt nog gezocht. De man reed in een witte Volkswagen T-Roc met een Belgisch kenteken. Wie de auto ziet, wordt gevraagd direct 112 te bellen. Zeker twee mensen zijn gewond geraakt. De politie laat weten geen uitspraken te doen over de ernst van de verwondingen van de twee mensen.

Foto: SQ Vision.