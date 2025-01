Enorme vechtpartij in café vastgelegd door camera, drie mannen opgepakt

Drie mannen van 22, 27 en 29 jaar zijn zondagnacht opgepakt na een flinke vechtpartij in een café aan de Havenweg in Helmond. De verdachten, allemaal Helmonders, sloegen en schopten een vrouw, onder meer tegen haar hoofd. De geweldsuitbarsting is vastgelegd door een camera in het café, de beelden zijn gedeeld op filmpjeswebsite Dumpert.

Het is volgens de politie nog onduidelijk waardoor de vlam zondag kort na middernacht in de pan sloeg. De politie wil niet zeggen wat de onderlinge relaties zijn. De vechtpartij duurde enkele minuten. Er werden over en weer rake klappen uitgedeeld.

Op de beelden op Dumpert is te zien hoe een vrouw, ogenschijnlijk vanuit het niets, met de vuist tegen het hoofd wordt geslagen door een van de mannen. De vrouw blijft op de grond liggen, terwijl een groepje van zo’n vijf mensen op elkaar in blijft slaan. Korte tijd later valt ook een man op de grond, hij wordt meerdere keren hard op zijn hoofd geslagen.

Barkrukken en kaarsenhouders

Andere cafébezoekers zoeken hun heil verderop in de zaak. De ruzieschoppers gaan intussen gewoon verder: er wordt met barkrukken geslagen en met glazen kaarsenhouders gegooid.

De massale vechtpartij duurt precies een minuut, is te zien door de datum en tijd die linksboven in beeld staan. Als iedereen is opgestaan, pakt één van de ruzieschoppers de jassen. Even lijkt het voorbij, maar met de jas in zijn hand slaat hij een vrouw met de vuist nog een keer hard op haar hoofd.

Vlam opnieuw in de pan

De vrouw blijft lang op de grond liggen en drie mannen lijken de zaak te verlaten, maar dan slaat de vlam nog een keer in de pan. Opnieuw wordt er geslagen, onder meer met een barkruk.

Als de vechtersbazen eindelijk naar buiten zijn, wordt de deur op slot gedraaid. Buiten gaat het duwen en trekken nog even verder, dan verdwijnen de mannen uit beeld.

Mannen vrijgelaten

De verdachten zijn dinsdag vrijgelaten, maar blijven verdachten. "Uiteindelijk zal van het onderzoek een dossier worden opgemaakt en naar het Openbaar Ministerie worden gestuurd. Dan zal verder worden bepaald hoe en waarvoor de mannen zich moeten verantwoorden", laat een woordvoerder van de politie weten.