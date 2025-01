Kinderopvang is duur door personeelstekort, deze plaats spant de kroon

Ouders in Steenbergen zijn in onze provincie het duurst uit als het gaat om kinderopvang. Voor een kind dat daar twee dagen naar de opvang gaat, zijn ouders per jaar gemiddeld 725,40 euro kwijt. Hier zijn kindertoeslag en andere vergoedingen al vanaf gehaald in de berekening. Ook in andere Brabantse gemeenten is de opvang prijzig. Dat heeft alles te maken met het personeelstekort, blijkt uit onderzoek van Nationale Vacaturebank op basis van het UWV, het Centraal Bureau voor de Statistiek en eigen onderzoek.

Veel Brabantse kinderdagverblijven hebben een personeelstekort. Gemiddeld staan er 3,1 vacatures open per werkzoekende. Daarmee ligt Brabant nog wel onder het gemiddelde van vier vacatures per werkzoekende, maar het tekort is wel merkbaar voor ouders. Te weinig medewerkers leiden tot lange wachtlijsten, aangepaste openingstijden en hogere opvangkosten.

Van alle Brabantse gemeenten is Steenbergen met 725,40 euro per jaar het duurst. Op de tweede plek staat Den Bosch met 580,32 euro per jaar. Daarna volgen Vught (558 euro per jaar), Best (479,88 per jaar) en Loon op Zand (479,88 per jaar).

De goedkoopste gemeenten zijn Laarbeek (33,48 euro per jaar) en Helmond (44,64 euro per jaar). In zeventien gemeenten lag het uurtarief onder de maximale vergoeding en moest alleen de inkomensafhankelijke bijdrage betaald worden.

In Nederland kun je kinderopvangtoeslag aanvragen als je werkt en je kind naar de opvang gaat. Deze vergoeding dekt dus niet altijd alle kosten en verschilt per gemeente. In 39 van de 56 Brabantse gemeenten ligt het uurtarief van de opvang hoger dan het maximale bedrag dat de toeslag vergoedt. Ouders moeten in dat geval het verschil bijbetalen. Dat verschil is in Steenbergen dus het grootst.

Overheidsplannen voor gratis opvang

Volgens Suzanne van Malsen van Nationale Vacaturebank zijn in de afgelopen vijf jaar in Nederland 29.400 banen bij de kinderopvang erbijgekomen. "Het is erg lastig aan de gestegen vraag te voldoen. Het is al jaren overheidsbeleid om Nederlanders te stimuleren om meer te gaan werken, maar de opvang loopt tegen zijn grenzen aan. De tekorten zullen waarschijnlijk verder stijgen als de overheidsplannen doorgaan om de opvang geheel gratis te maken.”