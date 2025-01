Goudprijs door het dak, drukke tijden voor inkoper: 'Het blijft maar komen'

Gouden kettinkjes, broches, armbanden, horloges, oorbellen en manchetknopen. Goudinkopers zien dat steeds meer mensen in Brabant hun sieraden willen omzetten naar harde euro's. De reden daarvoor is de spectaculaire stijging van de goudprijs. "Het goud blijft maar komen", zegt handelaar Patrick Sneller van Europost in Breda.

De inkoper bekijkt het goud met een vergrootglas en doet een test met salpeterzuur op natuursteen. Als het goedje een markering op het goud achterlaat, is het nep. Alles wat echt is wordt daarna gewogen, alles wat nep is gaat terug. "Deze meneer krijgt hier toch bijna tweeduizend euro voor!"

Dat ziet ook Patrick Sneller, eigenaar van Europost in Breda. Hij vermoedt ook dat er de komende tijd nog heel wat goud naar boven komt uit een vergeten la, oude sok of stoffige zolder.

"Ik verwacht wel dat we dit jaar 100.000 euro per kilo gaan halen", zegt Peter van Van Leeuwen Juweliers uit Bergen op Zoom. "We zien door de hoge prijs heel duidelijk een flinke toename van mensen die hun goud komen verkopen. Het is een trend."

"Na de enorme stijging van de goudprijs in 2008 dachten we tien jaar geleden dat het wel op zou zijn bij de consument", vertelt hij. "Dat het goud allemaal weg was, want er is toen ontzettend veel ingeleverd. Maar het blijft komen."

"Het ligt thuis maar te liggen en het is ook nog eens kapot", zegt de vrouw. "Niemand doet het meer aan en dan kun je het beter verkopen en het geld aan de kinderen geven. We kwamen op het idee omdat de goudprijs zo hoog staat."

"Er is in de jaren zestig en zeventig zoveel goud gekocht", verklaart inkoper Sneller de blijvende toestroom van klanten. "Nederland was daar niet gierig in. Maar die generatie is op leeftijd en de jongeren hebben geen interesse meer in goud."

Dat beaamt Peter van juwelier Van Leeuwen in Bergen op Zoom. "We leven in een wegwerpmaatschappij", zegt hij. "Jongeren hechten weinig waarde aan gouden sieraden. Die kopen een sieraad, maar willen een jaar later alweer iets anders. Voor ons is dat goed, haha."

"Maar ik denk ook dat de onzekerheid in de wereld een rol speelt", vervolgt hij. "Er is behoefte aan zekerheid en dat biedt goud. Al eeuwenlang. Goud heeft zich bewezen." Het biedt in turbulente tijden zekerheid vanwege de waarde die het blijft behouden.

Afgezien van de emotionele waarde die misschien verloren gaat, moeten mensen zich ook weer niet al te snel rijk rekenen. Het zogenaamde goud blijkt meer dan eens niet echt of 'rommel' te zijn.

Maar als het raak is, is het nu goed raak. "De vier trouwringen van de opa's en oma's die ik zojuist zag, leveren toch meer dan duizend euro op . Die betalen we voor de veiligheid alleen via de bank uit. Het loont dus zeer zeker om thuis eens goed rond te kijken."