Eigen inwoners krijgen voorrang op huurwoningen: 'Echt nodig'

Inwoners van de gemeente Oss krijgen straks voorrang op sociale huurwoningen. Daarmee willen burgemeester en wethouders een van de eerste gemeenten zijn die het woningcorporaties verplicht de helft van de sociale huurwoningen toe te wijzen aan mensen met een lokale binding. "Zij vissen te vaak achter het net."

Volgens wethouder Sidney van den Bergh van Wonen wordt het tijd dat eigen inwoners voorrang krijgen. “Het is echt nodig dat deze regeling er komt. Te vaak zien we dat mensen jaren wachten op een huurwoning in hun dorp, maar uiteindelijk nog achter het net vissen omdat de woning aan iemand van buiten het dorp wordt toegewezen. "

De Osse woningcorporaties BrabantWonen en Mooiland worden met de nieuwe regeling verplicht de helft van de nieuwgebouwde sociale huurwoningen toe te wijzen aan mensen met een lokale binding.

De regeling moet gaan gelden in alle kernen van de gemeente. In februari wordt de nieuwe huisvestingsverordening voorgelegd aan de gemeenteraad. Als de gemeenteraad deze goedkeurt, maken bewoners meer kans op een huurwoning.

Anders voor koopwoningen

Voor koopwoningen krijgen eigen inwoners geen voorrang. De gemeente wil inwoners wel stimuleren in hun eigen omgeving te blijven wonen via het zogeheten collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO).

Bij een CPO koopt een groep inwoners grond en bepaalt samen hoe ze op die grond woningen bouwen en met welke partijen ze dat wil doen.

De gemeenteraad vergadert op donderdag 27 februari over de voorrang op sociale huurwoningen.

