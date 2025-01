Drie mensen gewond bij ernstig ongeluk, bestuurder uit wagen geknipt

Bij een ernstig ongeluk op de Beukenlaan in Eindhoven zijn drie mensen gewond geraakt. Een automobilist verloor de macht over het stuur en botste tegen een lantaarnpaal, die helemaal afbrak. De auto kwam op de andere weghelft terecht en de persoon die daar reed kon de auto niet ontwijken.

De bestuurder die tegen de lantaarnpaal reed, raakte bekneld in de auto. De brandweer heeft de auto van de bestuurder opengeknipt.

De automobilist werd uit de auto gehaald en is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe de bestuurder eraan toe is, is niet bekend.