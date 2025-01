Jesse (14) uit het niets in elkaar geslagen, hond Bailey vlucht van schrik

De 14-jarige Jesse van Scherpenzeel uit Asten is tijdens een wandeling met zijn hondje Bailey uit het niets in elkaar geslagen door drie jongens. Daarbij liep hij een scheur in zijn oor, een blauw oog en een flinke hersenschudding op. Hondje Bailey vluchtte van schrik en is een dag lang vermist geweest. "Enige activiteit die Jesse alleen durfde, is hem afgenomen."

De hond uitlaten was voor de autistische Jesse de enige manier om te ontprikkelen. "Hij heeft best een zwaar jaar gehad waarin hij schooltrauma's heeft opgelopen. Met Bailey wandelen was een manier waarop hij even kon ontspannen, maar dat is hem nu afgenomen", vertelt zijn moeder Irene. Het was een grote schok toen Jesse dinsdagavond rond negen uur uit het niets werd aangevallen bij een skatepark aan de Lienderweg in Asten.

"Buiten bewustzijn op de grond gelegen."

"Drie jongens die we de dag ervoor al tegenkwamen bij de Albert Heijn, riepen 'hey daar is die jongen weer'. Daarna kreeg Jesse uit het niks klappen. Hij heeft nog even buiten bewustzijn op de grond gelegen en is daarna snel naar huis gegaan." Thuis trof Irene haar zoon aan. "Hij was helemaal overstuur en in paniek. We zijn meteen naar het ziekenhuis gegaan. Daar hebben ze zijn gescheurde oor gelijmd. Hij liep ook een hersenschudding op." Hondje Bailey vluchtte uit schrik voor het plotselinge geweld. "We hebben meteen de dierenambulance gebeld. Een speurhond heeft meegezocht en vond sporen. Uiteindelijk is Bailey woensdagavond bij mensen in de tuin gevonden. Ze heeft wel de hele nacht alleen buiten gezeten."

Een speurhond zocht naar sporen van hondje Bailey (eigen foto).

Bij Jesse zit de schrik er goed in. "Als hij opstaat, wordt hij duizelig en ziet hij sterretjes. Jesse durft niet meer zelfstandig over straat te lopen."

"Bang om naar buiten te gaan."

Ook de hond is erg geschrokken. "Bailey was blij om ons weer te zien, maar ze is heel schichtig en bang om naar buiten te gaan", vertelt Irene. De bezorgde moeder vraagt zich af wat de daders bezielt. "Waarom doe je zoiets en wat is de meerwaarde ervan?" Samen met Jesse gaat ze zondag aangifte doen bij de politie. "Een bericht op sociale media heeft al wat reacties opgeleverd van mensen die denken de daders te kennen. Het is bijna wereldnieuws in Asten, want zoiets gebeurt nooit." De familie heeft camerabeelden opgevraagd bij de supermarkt op de hoek, maar Irene doet ook een oproep aan ouders. "Ik hoop dat zij zich afvragen waar hun kind dinsdagavond was."