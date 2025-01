Amper een uur zonneschijn in acht dagen tijd, maar er komen betere tijden

Het houdt niet over qua zonneschijn de laatste tijd. Weerplaza meet het aantal zonuren in Brabant met behulp van drie meetpunten. Ze staan in Eindhoven, Volkel en Gilze. Alleen in Eindhoven scheen afgelopen acht dagen even de zon: woensdag twaalf minuten en dinsdag zo’n drie kwartier. “Dat is gelijk alle zonneschijn die Brabant de afgelopen acht dagen heeft gehad”, vertelt Wilfred Janssen van Weerplaza.

Maar Janssen had donderdagochtend, in het radioprogramma KEIgoeiemorgen op Omroep Brabant, ook goed nieuws. Want donderdag kunnen we op de meeste plaatsen in de provincie iets van zon zien. "Ik heb goede hoop dat we één tot anderhalf uur zonneschijn bij elkaar kunnen sprokkelen. Mocht je dus iets in de hemel zien en denken: 'oeh, dat is fel om tegenin te kijken': dat is dus de zon!" De dag begon dan ook redelijk goed. Rond elf uur 's donderdagochtend hadden de meetpunten Eindhoven en Gilze al twaalf minuten zon gemeten en weerstation Volkel 'liefst' twintig minuten. "We hebben ook een meetstation in Woensdrecht, maar die meet geen zonneschijn."

"Lang kunnen we niet genieten van de zonneschijn."

Als de zon in de loop van de dag verder doorbreekt, gaan we dit ook merken aan de temperatuur. "Voor het eerst in een behoorlijk aantal dagen vriest het nu nergens meer. De temperatuur stijgt naar zeven graden.” Ook komen er wat buien aan maar Janssen verwacht dat we tot halverwege de middag redelijk weer hebben. Maar aan het eind van de middag kunnen we de zon alweer uitzwaaien, dan gaat de bewolking weer toenemen. Zeker in de avond gaat het flink regenen. “Soms kunnen die buien best pittig uitpakken. Misschien dat bij een enkele bui onweer kan plaatsvinden. Dus lang kunnen we niet genieten van de zonneschijn. De wind kan ook even behoorlijk uithalen."

"Zondag hebben we de grootste kans om de zon weer enige tijd te zien."