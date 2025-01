Te weinig sociale huurwoningen gebouwd, bekijk de cijfers uit jouw buurt

In de meeste Brabantse gemeenten zijn de afgelopen jaren minder corporatiewoningen gebouwd dan de overheid wil. Woningcorporaties bouwen het grootste gedeelte van de sociale huurwoningen in Nederland. In 52 van de 56 gemeenten was minder dan 30 procent van de nieuwbouwwoningen die erbij kwamen van 2020 tot en met 2023 een corporatiewoning. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek, verzameld door Aedes, de brancheorganisatie van corporaties.

Dat het aantal sociale huurwoningen in Nederland schaars is, is inmiddels wel bekend. Mensen staan jarenlang op de wachtlijst voor zo’n betaalbaar huis. Daarom wil het kabinet dat minstens 30 procent van de nieuwbouw sociale huur is. Woonminister Keijzer bezig met een wet waarmee de overheid dat percentage kan afdwingen bij een gemeente. Tussen 2020 en 2023 voldoen slechts vier Brabantse gemeenten aan die richtlijn. In Den Bosch, Vught, Dongen en Etten-Leur werd de wens van 30 procent sociale huur voor nieuwbouw gehaald. Oosterhout haalde het streven nét niet. Daar ligt het percentage op 29 procent.

Eindhoven en Tilburg bouwden niet genoeg nieuwe sociale huurwoningen, maar dat betekent niet dat er absoluut geen sociale huurwoningen van corporaties zijn. Van de bestaande woningvoorraad is in beide steden meer dan 30 procent een corporatiewoning.

Wachten op privacy instellingen...