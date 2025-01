In vier maanden trainen voor WK tikkertje: Juliette deed het

Als aanvoerder van het Nederlandse damesteam nam Juliette Smits uit Breda deel aan het wereldkampioenschap tikkertje in India. De sport die bekend staat als Kho Kho wordt door miljoenen mensen gespeeld in dat land. Juliette en haar team kregen de opgave om zich binnen vier maanden klaar te stomen, zonder dat ze ooit van de sport hadden gehoord. "We moesten het samen uitvogelen."

In het spel nemen twee teams van zeven spelers het tegen elkaar op. Het doel van de aanvallers is om zoveel mogelijk ontwijkers aan te tikken. De aanvallers zitten daarbij op de middenlijn en komen in actie als een teamlid hen aantikt.

De ontwijkers, waarvan er steeds drie in het spel staan, mogen alles doen zolang ze maar in het veld blijven. Elk team heeft twee kansen om te tikken en het doel van het spel is zoveel mogelijk punten pakken.

"We zijn met het mannen- en vrouwenteam de poulefase niet doorgekomen. Wat volkomen logisch is als India dit al jaren speelt. We hebben als Nederlands team wel gewonnen qua sfeer", lacht Juliette.

De sport wordt in India al zo'n vijfduizend jaar gespeeld. De competitie was daarom behoorlijk sterk voor Juliette en haar team.

Juliette en haar teamgenoten hadden tot vier maanden geleden nog nooit van de sport gehoord. "We hebben het samen uitgevogeld en goed samen moeten werken. Het spel is snel en tactisch wat het erg leuk maakt."

De spelers werden in ieder geval groots onthaald. "We werden als topsporters ontvangen. Niemand kon geloven dat dit zou gebeuren, tot we op het vliegveld stonden met een ontvangstcomité en trommelaars. Er stond zelfs een spelersbus klaar en we moesten handtekeningen zetten. De sport is echt gigantisch in India."

Juliette weet niet of ze nog een keer wil deelnemen aan een wereldkampioenschap. "Maar er staat een Europees Kampioenschap in Engeland op de planning, wat me heel leuk lijkt. Het zou natuurlijk ook mooi zijn als we een eerste Kho Kho veld in Nederland kunnen opzetten."