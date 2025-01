Onstuimig weer vrijdag door 'horrorstorm' in Ierland

Brabant krijgt vrijdag een heel klein staartje mee van de ongekend zware storm die nu richting Ierland en Groot-Brittannie trekt. Het wordt dan een onstuimige herfstdag met buien, veel bewolking en veel windstoten. Maar daar blijft het ook bij, aldus Wilfred Janssen van Weerplaza.

"Het wordt in Ierland de komende nacht en vrijdag écht spannend, want er komt een ongekende storm aan," vertelt de weerman. De storm, die de naam Éowyn heeft gekregen, ontwikkelt zich momenteel boven de oceaan en komt vannacht in het westen van Ierland aan land.

"Het wordt echt een storm die heel veel schade kan veroorzaken, van de categorie 1 of misschien wel 2, met windstoten tot wel 230 kilometer per uur," aldus Janssen, die het een zeldzaam zware storm noemt.