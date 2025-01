Uitslaande brand in centrum van Roosendaal

Op de Markt in het centrum van Roosendaal is donderdagavond brand uitgebroken in een leegstaand voormalig horecapand. Het pand staat leeg. De rook trok lang over de stad heen. Er waren geen mensen in het pand aanwezig toen de brand uitbrak.

De brand brak rond acht uur uit. De brandweer schaalde snel op naar een grote brand. Het gebied rond het pand werd ruim afgezet. Omliggende panden werden in de gaten gehouden om het overslaan van de brand te voorkomen. Rond kwart voor tien was de brand onder controle en begon de brandweer met nabllussen. Krakers

Volgens een omwonende is het algemeen bekend dat er veel krakers in het gebouw verblijven. Diezelfde omwonende zegt dat er licht in het pand brandde voordat de brand uitbrak. De brandweer raadde mensen die last hebben van de rook aan om ramen en deuren gesloten te houden en de ventilatie uit te schakelen.

Foto: Christian Traets/SQ Vision.