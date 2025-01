Brand in leegstaand café zorgt voor verontwaardiging in Roosendaal

Ondanks de regen komen veel mensen vrijdagochtend even een kijkje nemen op de Markt in Roosendaal. Donderdagavond was daar een grote brand in een voormalig café. Het pand stond al jaren leeg, zoals wel meer oude gebouwen in de binnenstad. En dat is veel Roosendalers een doorn in het oog.

Piet van den Bogart loopt met zijn hondje een rondje over de Markt. "Ik heb de uitlaatroute even aangepast", zegt hij lachend. "Toen ik hoorde van de brand wilde ik zo snel mogelijk zelf komen kijken". Opgelucht kijkt hij in het rond. "Ik was bang dat het historische pand verloren zou zijn gegaan, Maar gelukkig is de mooie oude gevel nog intact. Er is zo te zien vooral schade aan het dak."

En dat vindt de Roosendaler raar bij een pand dat al jaren leeg staat. "Er staat zoveel leeg in het centrum van de stad. Als je hier loopt, springen de tranen je in de ogen. Een bijkomend probleem van die leegstand is dat er zwevers en krakers in die panden gaan zitten. Ik weet niet of hier ook krakers zaten, maar het is anders wel heel vreemd dat er zomaar brand ontstaat op de zolder."