Jeroen Bosch Ziekenhuis vol door griepepidemie: 'We maken ons wel zorgen'

We lopen weer massaal te snotteren, kuchen en bibberen van de kou. De jaarlijkse griepepidemie is weer begonnen en dat zorgt voor volle ziekenhuisbedden in het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) in Den Bosch. Vooral op de afdeling geriatrie, waar oudere mensen met verschillende aandoeningen liggen, is het druk. "Sommige patiënten moeten op andere afdelingen worden opgenomen", vertelt geriater Ester Cornegé van het JBZ.

Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) neemt het aantal mensen met griep de afgelopen weken flink toe. Dat is terug te zien aan het aantal mensen dat met griepklachten naar de huisarts gaat en aan onderzochte keel- en neusmonsters die zijn afgenomen. Ook in het ziekenhuis in Den Bosch zien ze op dit moment veel grieperige patiënten.

Esther Cornegé werkt als geriater in het Bossche ziekenhuis. "We zien dat er door het hele land volle geriatrie-afdelingen zijn, waardoor patiënten niet meer op hun eigen afdeling terechtkunnen. We kunnen het nu nog wel bolwerken, maar we maken ons wel zorgen. Zeker als we zien dat er in de toekomst een vergrijzende samenleving is met meer zorgvraag en niet meer personeel."

"Zo zie ik zelfs dat ouderen kunnen komen te overlijden."