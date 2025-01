Hier bestel je een koffie voortaan in gebarentaal, bij een 'gebaarista'

Eindhoven is sinds deze maand de eerste gemeente in Nederland met een Sign Language Coffee Bar, een ‘gebarentaal koffiebar’. Medewerkers van deze koffiebar zijn doof of slechthorend. In de hal van het stadhuis in Eindhoven staan ambtenaren en bezoekers inmiddels druk te gebaren. Ze proberen in gebarentaal een koffie te bestellen.

De klanten worden wel een handje geholpen. Op een bestelscherm staan tientallen filmpjes die laten zien hoe je iets in gebarentaal zegt. Diverse soorten koffie van een cappuccino met kokosmelk tot een dubbele lungo met amandelmelk. Maar ook een verse muntthee of een bananenbrood. Ambtenaar Kristel Mooij bestelt een cappuccino met havermelk. “Het is fantastisch om zo op een andere manier je koffie te kunnen bestellen. Je leert nieuwe dingen die je normaal niet zo snel zou leren. En het is mooi om met andere mensen, die ik normaal niet zo vaak tegenkom, in contact te komen.” In de bestellijst mist ze overigens nog wel één optie in gebarentaal. “‘Worstenbroodje”, zegt ze lachend.

Op het bestelscherm staan ook filmpjes met gebaren om een gesprekje te kunnen voeren. Je leert hoe je ‘goedemiddag’ of ‘werkse!’ in gebarentaal zegt. “Dat vind ik wel fijn”, zegt Jelle. “Normaal als je iets bestelt, zeg je ook ‘dankjewel’ en ‘fijne dag’. Dit is een goede toevoeging, anders is het wel heel zakelijk.”

Kristel Mooij is in gebarentaal aan het bestellen (foto: Rogier van Son).

In het dagelijks leven komt Jelle amper in aanraking met mensen die doof zijn. Omdat hij in het stadhuis werkt, gebeurt dat nu wel. “Ik zit heel erg in mijn eigen bubble. Het zet mij ook wel aan het denken. Het is ook een onderdeel van inclusie (red. dat iedereen kan meedoen in de samenleving) waar we niet altijd bij stilstaan, maar het is wel een belangrijk onderdeel.”

"Je kunt een heel eind komen als je je verdiept in de ander.”

De medewerkers van de koffiebar worden een ‘Gebaarista’ genoemd: een samensmelting van ‘barista’, een ‘koffiebereider’, en ‘gebaar’. Nusha Coffie - de naam zegt het al - is een van die medewerkers Ze werkte voorheen als schoonmaker in de thuiszorg, bij oudere mensen. Ze kreeg een opleiding waarbij ze alle soorten koffie leerde maken. Dit jaar is ze in Eindhoven begonnen.

Nusha Coffie werkt als barista (foto: Rogier van Son).

Ze merkt dat het voor klanten soms wennen is om in gebarentaal te bestellen. “Sommigen worden heel zenuwachtig. Ze weten niet wat ze moeten doen. Dan help ik ze een beetje, zodat ze beter gebaren leren te maken.” Dat ook geprobeerd wordt een praatje te maken, vindt ze geweldig. “Mensen proberen echt met mij te communiceren. Ze moeten natuurlijk nog wel veel leren qua gebarentaal, maar dat komt goed.”

Ook op andere plekken Sign Language Coffeebar – oftewel Gebarentaal Koffiebar - is in 2017 opgericht en telt nu 45 vaste locaties door heel Nederland. De meeste van die locaties zijn beperkt toegankelijk, zoals grote bedrijven waar je niet zomaar naar binnen kunt gaan. Mobiele koffiestands van Sign Language Coffee Bar zijn ook terug te vinden bij evenementen in bijvoorbeeld de Brabanthallen in Den Bosch. Er werken in totaal zestig barista’s die doof of slechthorend zijn.

De gemeente Eindhoven wil een inclusieve stad zijn, toegankelijk voor iedereen. “Gelijke kansen staat hoog in het vaandel bij ons”, zegt wethouder Mieke Verhees. Zelf bestelt ze in gebarentaal een latte macchiato. “Om een goede afspiegeling te zijn van de maatschappij, willen we alle mensen de kans geven om hier te komen werken. Op deze manier ontstaat begrip voor de gebarentaal. Mensen vinden het leuk om te leren. Je ziet ook dat er begrip ontstaat tussen verschillende werelden, dat je een heel eind kunt komen als je je verdiept in de ander.”