Dartfans genieten van winst Van Gerwen: 'Het is een groot feest'

De opkomst van Michael van Gerwen zorgde vrijdagavond voor een kabaal in de Maaspoort in Den Bosch. De Vlijmenaar won daarna overtuigend met 6-1 van Dirk van Duijvenbode en wil zaterdag zijn titel bij de TOTO Dutch Darts Masters prolongeren. De winst werd gevierd door de volgepakte zaal, maar eigenlijk maakte het voor veel van de 2.000 toeschouwers bij de TOTO Dutch Darts Masters niet uit wie er op het podium stonden. "We komen hier om te feesten en te zuipen", zegt Wout Kerkhof uit Nistelrode.

Raymond van Barneveld vatte het publiek kort samen na zijn 6-5 gewonnen wedstrijd tegen Chris Dobey. "De mensen in Den Bosch waren geweldig, de zaal ontplofte. Ik heb nu al zin om zaterdag weer te gooien." De sfeer zat er vrijdagavond dan ook goed in in de Maaspoort. Zestien darters kwamen in totaal in actie, waarbij de winnaars zich plaatsen voor de finaledag op zaterdag. Wout Kerkhof was met zijn vrienden uit Nistelrode verkleed als de Daltons. Ze zaten al vroeg op de avond aan tafel in de Maaspoort en aan bier was geen gebrek. "Eigenlijk kijk ik niks van het darten", zegt hij lachend. "Kijk eens naar die maat van mij uit Oss, die heeft z'n glas zo leeg."

Wout Kerkhof (rechts) met zijn vrienden uit Nistelrode als de Daltons. (Foto: Leon Voskamp)

Yuri Vissers uit Sint-Michielsgestel koos ervoor om met zijn vrienden als imitatie van Koert Westerman naar Den Bosch te gaan. "Wat een geweldige avond hebben we. We zien darten van hoog niveau met leuke potjes. Maar eerlijk gezegd komen we meer voor de gezelligheid." Voor David Jansen uit Tilburg is het darten een goede warming-up voor carnaval. "Bier drinken, verkleden en gezelligheid, mooier kan toch niet? Veel van het darten heb ik nog niet gezien."

Michael uit Zeeland.

Met zijn kale hoofd en shirt van Michael van Gerwen viel Michael uit Zeeland goed op tussen alle feestvierders. "Maar weet je, als Van Gerwen dit toernooi niet wint, is het nog steeds feest. Die pijlen kunnen we vanuit de zaal toch niet zien en bier drinken doen we toch wel."

"Bunting is een legende."

Niet alleen de Nederlandse darters werden luidruchtig aangemoedigd, maar ook onder andere Stephen Bunting. De Engelsman won van Gian van Veen en dat zorgde voor vreugde bij Jari Kreté uit Den Bosch en zijn vrienden. "Bunting is een legende, hij mag van mij het toernooi winnen. Al zou het ook leuk zijn als een Nederlander dit wint."