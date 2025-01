Tien aanhoudingen in café, verdacht van clubmeeting verboden motorclub

Een arrestatieteam viel vrijdagavond café 't Uilennest aan de Koestraat in Tilburg binnen. Daar zou een illegale clubavond van de verboden motorclub Satudarah bezig zijn geweest. Tien mannen werden opgepakt.

Leden van het arrestatieteam haalden vrijdagavond alle vermeende Satudarah-leden uit het café. Bij de inval werd een aanzienlijke hoeveelheid contant geld in beslag genomen. De aangehouden mannen moesten de nacht doorbrengen in de cel. Alle verdachten wordt voortzetting van een verboden verklaarde organisatie ten laste gelegd. Na verhoor worden ze vrijgelaten.

De politie ontving kort geleden informatie dat voormalige leden van de verboden motorclub op vaste tijden in 't Uilennest clubavonden houden, ondanks dat dit verboden is. Daarop startte de politie een onderzoek.

Volgens de exploitante van de zaak kwam de groep die werd opgepakt daar weleens vaker, maar ze had geen idee dat er iets speelde. Ze benadrukt in het BD dat zij en haar partner hier als exploitanten 'helemaal niets mee te maken hebben'.

Geweld, drugshandel en intimidatie

Motorclub Satudarah werd in 2018 door de rechter verboden vanwege betrokkenheid bij criminele activiteiten zoals geweld, drugshandel en intimidatie. Dit soort clubs vormden volgens de rechter een bedreiging voor de openbare orde en veiligheid.

Enkele van de aangehouden verdachten zijn al eerder verhoord in verband met verboden uitingen van hun lidmaatschap aan de motorclub tijdens en na een voetbalwedstrijd in Tilburg in mei 2024. Meerdere mannen hadden toen hun bovenlichaam ontbloot en poseerden voor een foto met de RMS vlag. Op de ruggen van deze mannen was de naam en het clublogo van de verboden motorclub duidelijk te lezen.