Tekenaar Michiel van de Pol wint belangrijkste stripprijs

De Tilburgse tekenaar Michiel van de Pol krijgt dit jaar de prestigieuze Stripschapprijs. Het Stripschap, de koepelorganisatie van Nederlandse striptekenaars, heeft zaterdag een bericht hierover in Het Parool bevestigd. "Ik dacht niet meer dat het erin zat", reageert Van de Pol.

Volgens de jury heeft Van de Pol de afgelopen dertig jaar 'aan een sterk en consequent oeuvre gebouwd waarmee hij bewijst goed de vinger aan de pols te houden over wat Nederlanders in het dagelijkse leven bezighoudt'. In het juryrapport wordt het werk van de tekenaar geprezen als 'eigengereid, levendig en absurd'.

Van de Pol laat weten enorm blij te zijn met de prijs. "Twee dagen geleden stond de vorige winnaar, Wilma van den Bosch, plotseling voor mijn deur met een fles champagne. Dat was een enorme verrassing", zegt de tekenaar.

In het verleden zijn boeken van Van de Pol genomineerd geweest voor album van het jaar, maar hij greep steeds naast de prijs. "Op een gegeven moment dacht ik daarom dat het er niet meer in zat. Hier had ik dus helemaal niet op gerekend."