Man (59) zwaargewond door steekpartij in huis, vrouw (59) aangehouden

Een 59-jarige vrouw is zaterdagochtend aangehouden na een steekpartij in een huis aan de Van Gaasbeekstraat in Klundert. Een 59-jarige man raakte hierbij zwaargewond.

Het slachtoffer is in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Vanwege de ernst van de situatie kwam ook een traumaheli naar Klundert.

De politie houdt er rekening mee dat het gaat om een ruzie binnen de relatie. Afzetting

Het huis werd na de steekpartij afgezet. Agenten en forensisch rechercheurs doen daar sporenonderzoek en in de omgeving vindt een buurtonderzoek plaats.

Foto: Tom van der Put/SQ Vision