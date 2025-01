FC Den Bosch weert tientallen fans na afsteken vuurwerk

Zo'n vijftig FC Den Bosch-supporters, die deel uitmaken van zogenoemde sfeergroepen, mogen volgende week vrijdag niet aanwezig zijn bij de voetbalwedstrijd FC Den Bosch - FC Volendam. Dat heeft de club besloten nadat afgelopen vrijdag tijdens de competitiewedstrijd tegen TOP Oss vuurwerk werd afgestoken op de Oosttribune van stadion De Vliert.

Haast geboden Volgens de club was haast geboden, omdat maandag tijdens de inhaalwedstrijd tegen Jong FC Utrecht al een collectieve straf van kracht is waardoor een groot deel van de M-Side leeg moet blijven.

FC Den Bosch deed tijdens en na de wedstrijd uitgebreid onderzoek om de verantwoordelijken te kunnen identificeren. Volgens de club was vrij snel duidelijk welke groeperingen het initiatief voor de actie hadden genomen.

Die straf is een sanctie van de tuchtcommissie van de voetbalbond KNVB na eerdere, door individuele fans veroorzaakte, wanordelijkheden. Om te voorkomen dat onschuldige supporters na het vuurwerk-voorval van vrijdagavond opnieuw de dupe worden van zo’n collectieve straf, is volgens de club besloten de vijftig leden van de sfeergroepen alvast uit te sluiten voor de wedstrijd FC Den Bosch–FC Volendam van komende vrijdag.

Sfeermaterialen en uitingen van Duketown Crew of Young Boys worden bij deze wedstrijd eveneens geweerd. De seizoenkaarten of wedstrijdtickets van de betrokken supporters zijn geblokkeerd en deze stoelen komen niet beschikbaar bij de losse ticketverkoop.

'Hopen dat een verdere straf uitblijft'

Algemeen directeur Tommie van Alphen betreurt de gang van zaken: “Wij staan achter sfeeracties, maar niet achter vuurwerk. Het afsteken van vuurwerk in Nederlandse voetbalstadions is om veiligheidsredenen verboden."

Hij noemt de sfeeractie van vrijdag, waarbij door tientallen fans fakkels werden afgestoken, teleurstellend. "Omdat dit gedrag mede-supporters en de club schaadt. Iedereen heeft recht op een persoonlijke wedstrijdbeleving, maar wel zolang de huisregels gerespecteerd worden. Niets voelt voor een supporter oneerlijker dan te worden gestraft voor de daden van een ander."

De club gaat zo snel mogelijk in gesprek met de sfeergroepen en hoopt dit ongewenste gedrag om te buigen in gedrag dat de club voor ogen heeft. FC Den Bosch heeft de KNVB geïnformeerd over de genomen maatregel richting de sfeergroepen. "Wij hopen dat hiermee een verdere straf uitblijft.”