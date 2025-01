Brabantse gezelligheid bij strijd op de tafels: 'Zeker geen saaie sport'

Driebanden saai? De deelnemers aan de Masters 2025 in het Berlicumse Beneluxtheater laten zien dat de tijd van stilzitten in de zaal al lang voorbij is. Als zondag de Nederlandse titel wordt gepakt door een Brabander, zal het helemaal gezellig zijn. Die kans is redelijk groot, want vijf van de acht kwartfinalisten komen uit onze provincie. "In Friesland zijn ze goed in schaatsen, in Brabant zijn er goede biljarters”, zegt 22-voudig Nederlands kampioen Dick Jaspers.

Jaspers is deze week de favoriet voor de Nederlandse titel. De vijfvoudig wereldkampioen uit Sint Willebrord bereidde zich voor op de Masters, een andere naam voor het NK, in de Mexicaanse zon waar hij demonstraties gaf. “Last om mezelf te motiveren heb ik niet, want ik hou van deze sport. Het is mijn werk, al voelt het als een hobby. Wel merk ik dat het veel energie kost. Heel normaal, want ik word dit jaar 60.”

Zondag speelt Jaspers om 11.00 uur de halve finale. Vanzelfsprekend dat er een nieuwe titel bij komt, is het niet. “Het niveau in Nederland ligt erg hoog en er komen goede jonge spelers bij. Alleen maar fijn, want ik geniet van goede wedstrijden. Ik daag mezelf ieder jaar weer uit om de beste te zijn.”

Wat opvalt tijdens de Masters in Berlicum is de ontspannen sfeer. Zo komen alle spelers voor hun wedstrijden op met een zelfgekozen liedje, jaren geleden gekopieerd van het darten. Roosendaler Adrie Demming betrad bijvoorbeeld inclusief gitaar de zaal met een lied van de Amerikaanse rockband Kiss.

Jaspers vindt de sfeerverhogende maatregelen positief, maar vindt dat er niet overdreven moet worden. “Dat opkomen is een leuke ontwikkeling, waarin Nederland voorop loopt. Maar biljarten blijft een sport waarbij je je moet concentreren. Die concentratie mag niet in gevaar komen, want je wedstrijd start snel.”

Dick Jaspers. (Foto: Ton Smilde)

"Lekker gezellig met een drankje op de tribune."

Iemand die zorgt voor sfeer is Jean van Erp (51) uit Heeswijk-Dinther. Hij heeft een trouw publiek dat zich laat horen. “Bij het driebanden is er sinds zo’n tien jaar een wat lossere sfeer. Lekker gezellig met een drankje op de tribune. Een goede stap, want er zijn mensen die niet naar een biljartzaal komen als ze niks mogen zeggen. Net als bij tennis mag het tussen de punten door een kabaal zijn. Maar als iemand aan het spelen is, is het muisstil.” De oud-Nederlands kampioen, die een baan heeft in de rechtbank, hoopt dat de jeugd de sport meer gaat omarmen. “We hebben in Brabant zoveel goede spelers, misschien door de Brabantse gezelligheid? Feit is wel dat biljarten steeds meer verdwijnt uit de horeca. Daarvoor in de plaats gaat het naar onder andere gemeenschapshuizen. Er is het risico dat jongeren er minder mee in aanraking komen. Al laten ze in Heeswijk-Dinther zien dat ze een jeugdgroep kunnen starten door de schouders eronder te zetten.”

Toeschouwers bij het NK driebanden in het Beneluxtheater. (Foto: Ton Smilde)